Осложнения во время беременности предскажут по анализу крови

Новое исследование показало возможность создания анализов крови, которые помогут предсказать осложнения во время беременности.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе говорят, что обычно используемый для выявления генетических аномалий плода анализ крови может помочь предсказать осложнения, связанные с беременностью, до развития симптомов. Опубликованное в Epigenetics исследование связывает определенные сигнатуры внеклеточной ДНК с неблагоприятными исходами во время беременности, включая ишемическую плацентарную болезнь и гестационный диабет.

Полученные данные впервые показывают, что выделяемый в течение первого триместра беременности из плаценты в кровь матери генетический материал (циркулирующие бесклеточные нуклеиновые кислоты) потенциально может быть использован для прогнозирования этих потенциально серьезных осложнений. Хотя анализ этого материала в крови матери ранее уже использовался для скрининга генетических аномалий во время беременности, как способ более точного прогноза эти конкретные методы применялись впервые.

В период с февраля 2017 года по январь 2019 года исследователи наблюдали за разнообразной группой беременных женщин, периодически проверяя их кровь на протяжении всей беременности. К концу исследования у 160 участников прошли роды, при этом было взято 102 пробы плазмы матери и 25 образцов плазмы пуповины. Они обнаружили, что в течение первого и начала второго триместра ДНК, специфичная для плаценты, увеличилась у женщин с гестационным диабетом. Они также идентифицировали несколько по-разному экспрессируемых генов и смогли создать модель с прогностической ценностью для неблагоприятных исходов беременности.