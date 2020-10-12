Ученые ищут лекарства против воспалений печени

Нацеленные на воспалительный C-реактивный белок соединения изучаются в Австралии.

Наукой до сих пор ведется поиск противовоспалительного лечения, нацеленного на C-реактивный белок (CRP) — биомаркер воспаления, вырабатываемого печенью. Это нужно для лечения при самых разных состояниях, включая аутоиммунные заболевания вроде рассеянного склероза (РС).

Исследователи из Института сердца и диабета Бейкера и Мельбурнского университета в Австралии работают над поиском соединений, которые нацелены на данный белок и могут уменьшить воспалительную реакцию, которую может спровоцировать его перепроизводство. Усиление воспалительной реакции организма вызывает некоторые из наиболее распространенных и изнурительных состояний, включая атеросклероз — воспаление артерий, которое может привести к сердечному приступу и инсульту. Среди прочих недомоганий сепсис, рассеянный склероз, артрит и вирусные инфекции, такие как COVID-19.

Исследовательская группа изучает трехмерную структуру CRP с помощью таких методов, как рентгеновская кристаллография, чтобы лучше понять структуру белка и воспалительную функцию. Ожидается, что это понимание поможет в поиске и разработке кандидатов на лечение с помощью программы компьютерного моделирования. За счет виртуальной библиотеки ученые будут искать тысячи соединений, уже доступных для использования человеком. Каждое идентифицированное соединение свяжут со структурой CRP с помощью компьютерной программы, а наиболее многообещающие из них затем будут проверены в качестве кандидатов на лечение.