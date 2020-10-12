100 золотых слитков найдено при обысках по делу о хищении онкопрепаратов

Одна из 16 подозреваемых в хищении онкопрепаратов отправлена под домашний арест, сообщает Vademecum со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что всего шесть подозреваемых будут оставлены под стражей или под домашним арестом, а десять человек отпустят под подписку о невыезде.

Во время обысков в ряде учреждений здравоохранения было изъято не только препаратов онкологического назначения на 100 миллионов рублей, но также 30 миллионов рублей наличными и сто золотых слитков.

По предварительным данным, организатором схемы стал петербуржец Сергей Войтович. Росздравнадзор отмечает, что схема работала на систематической основе, а все подозреваемые поддерживали друг с другом отношения на протяжении длительного времени.

Обыски прошли в трех учреждениях: в областном и городском онкологических диспансерах, а также в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете.