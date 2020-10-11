Иммунолог о тесте на антитела: "Моё мнение такое – это пустая трата денег"

Доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов считает, что тестирование на наличие антител к коронавирусу почти никак не может помочь человеку и делать его нет смысла. По его словам, это не дешево, результаты теста часто оказываются не точны, а наука до сих пор не имеет четкого ответа на вопрос, может ли человек заболеть коронавирусом дважды.

«Моё мнение такое — это пустая трата денег. Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что вам теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности,

— объяснил специалист «Комсомольской правде». — Пока у ученых не будет достоверных данных о том, насколько сильный и длительный формируется иммунитет, вы все еще под угрозой».

При этом тесту, по его словам, можно доверять оценку количества антител лишь в том случае, если его «специфичность» составляет более 99,9%, а в остальных случаях анализ может принять другую инфекцию за COVID-19, так как сейчас существует 43 разновидности коронавирусов.

Он также пояснил, что существует две разновидности антител к коронавирусу: lgM и IgG. Первые появляются через неделю после контакта с вирусом, они сильные и «в буквальном смысле "душат" вирус», а вторые слабее и появляются через 21 сутки. IgG пропадают через 3-4 месяца после выздоровления: «Но! — добавляет Жемчугов. — Сохраняются так называемые клетки памяти, в которых четко "прописано" — что это за антитела, как их вырабатывать, при каких условиях и в каком количестве. И в случае повторного контакта с вирусом организм, руководствуясь этими "записями", вновь начинает синтезировать IgG-антитела. И уходит у него на это уже не 21 день, а всего три».

При этом ученый признает, что есть и положительные эффекты от анализа на антитела. Например, их наличие в крови говорит о том, что вакцину от коронавируса ранее чем через год делать не стоит, потому что таким образом привнесенный «искусственный иммунитет к вирусу просто-напросто уничтожит ваш собственный». Также данные тестирования помогают прогнозировать развитие болезни в обществе: