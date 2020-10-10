В Москве снова установлен антирекорд по числу заболевших ковидом

За минувшие сутки в Москве побит антирекорд от 6 октября, когда в столице было зафиксировано 4 082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые сводки оперштаба говорят о 4 105 зараженных в Москве за минувшие сутки.

Всего по России обнаружено 12 846 новых случаев заражений, из которых четверть были обнаружены в бессимптомном течении. Госпитализированы в Москве 1 047 человек, на ИВЛ пребывают 263 человека.

Выздоровевших за сутки почти в два раза меньше — 6 781 человек. 197 человек умерли от коронавируса.

Взрослые от 46 до 79 лет составляют 42,8% от общего числа заболевших. В 31 регионе за пределами столиц прирост превышает 100 новых случаев. А в трех из них более 200 новых пациентов за день.