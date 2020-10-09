В России установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В России зафиксировано 12 126 новых случаев заражений коронавирусом за предыдущие сутки, передает столичный оперштаб. Это число превышает предыдущий антирекорд от 11 мая в 11 656 случаев за сутки.

Всего за минувшие сутки умер 201 человек, а выздоровели — 7 092. Отмечается, что у 27% человек не было каких-либо симптомов заболевания.

Лидером прироста неисправно остается Москва — 3 701 человек. Но второе место теперь занимает Санкт-Петербург (469 случаев), а не Подмосковье, как это было всегда (сегодня там диагностированы 411 новых пациентов).