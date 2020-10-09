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Росздравнадзор не знает о моторных нарушениях при лечении ковида фавипиравиром

Здоровье и дом - Здоровье
09:52, 09 октября 2020

Росздравнадзор не знает о моторных нарушениях при лечении ковида фавипиравиром

В Росздравнадзоре со ссылкой на базу данных «Фармконадзор 2.0» сообщили, что у ведомства нет данных о неспецифических моторных нарушениях при лечении коронавируса препаратами фавипиравира. Такой ответ от надзорного ведомства получила редакция РБК.

О том, что при употреблении фавипиравира у пациентов отмечаются «моторные нарушения», писала газета «Известия» со ссылкой на фармакологов. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак пояснял, что побочные эффекты связаны со случаями передозировки.

Напомним, японские ученые весной текущего года так и не смогли доказать эффективность применения фавипиравира при лечении COVID-19.

Рубрика: Здоровье

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