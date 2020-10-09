Global Look Press

"Отлет от реальности": психолог назвал главную опасность двухнедельных каникул
Фото в статье: кадры из фильма "Кто не спрятался" / скриншоты YouTube

"Кто не спрятался": Джейсон Вурхис на минималках в хоррор-дебюте Дэйва Франко
Станислав Черчесов // фото в статье: Global Look Press

Черчесов вызывает Шуфутинского, но не Кокорина
Фото: Global Look Press

Демушкин объяснил, почему российская элита может свергнуть Владимира Путина
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Валерий Соловей: Битва между Путиным и Навальным теперь будет идти на смерть
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю

Новости дня

09 октября, пятница

[18:03]В Москве девушка пыталась продать дочь за 300 тысяч рублей
[17:14]В Петербурге задержан активист, участвовавший в чаепитии у дома, где жил Путин
[16:29]Нобелевская премия мира досталась продовольственной программе ООН
[15:56]Омский главврач, названный Навальным "разведчиком", стал главой еще одной больницы
[15:54]СБУ просит Google и Apple удалить российские санкционные приложения из их маркетов
[15:00]Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке: контроль СМИ, войск, комендантский час
[14:45]Контрразведка США обвинила Россию, Иран и КНР в покушении на их вакцину от COVID
[14:15]В Apple опровергли слова Дурова о требовании удалять Telegram-каналы с деаноном
[13:31]"Кукла Полина": На Урале мать полгода держала новорожденную дочь в шкафу
[13:21]Мэрия уточнила, куда работодателю загружать досье на сотрудников на удаленке
[12:34]В Москве полиция и МЧС пытаются снять активистов с деревьев
[12:31]Министр Новак уверен, что нефть будет востребована и в 2050 году
[11:46]В Москве могут закрыть на карантин ночные клубы, караоке и бары
[11:34]В России установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом
[11:14]В 60 регионах откроются 569 точек для сдачи телефонов на эко-переработку
[11:06]На фоне протестов президент Киргизии уволил кабмин и главу нацбезопасности
[10:42]Армения и Азербайджан приняли приглашение Путина на переговоры в Москву
[10:13]В Москве за утро социальные карты в метро пытались использовать 60 тысяч раз
[09:52]Росздравнадзор не знает о моторных нарушениях при лечении ковида фавипиравиром
[09:35]В Госдуме хотят возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров
[08:59]В Комсомольске-на-Амуре отозвали "разрешение" на митинг в поддержку Фургала
[08:30]Похищение губернатора, Киргизия, Фургал, Путин-миротворец. Главное к 9 октября

08 октября, четверг

[17:58]Суд впервые применил статью о занятии высшего положения в преступной иерархии
[17:23]В Уфе госпитализировали мужчину, который уносил свою мать в лес
[17:08]В воде на Камчатке нашли кратные превышения концентрации ряда веществ
[16:42]Осужденная по делу "Оборонсервиса" Васильева стала почетным академиком
[16:37]Дуров: Apple требует блокировки Telegram-каналов, раскрывающих личности силовиков
[16:09]Тверской медицинский вуз кратно увеличивал цены для иностранных студентов
[15:57]МВД России не возбуждало уголовного дела против Тихановской
[15:21]Спецслужбы не доложили Кремлю о продолжении перехвата "Берлина и Варшавы"
[14:55]Среди россиян падает вера в честность выборов и растет апатия – "Левада"
[14:54]В России снят фильм, где слепоглухота представлена как сверхспособность
[14:25]Решение о ковидных ограничениях в Москве принимут на следующей неделе – СМИ
[14:06]Трамп пообещал американцам лекарство из антител и обвинил Китай в эпидемии
[14:02]Патриарх Кирилл находится из-за самоизоляции на контакта с зараженным
[13:11]У 53% погибших от ковида в Москве были сопутствующие патологии 
[12:06]В Приморье чиновники потратили на туалет из досок 414 тысяч
[11:45]ФБК требует от ФСБ расследовать производство химического оружия, найденного ОЗХО
[11:21]Вслед за заммэра во Владивостоке переезжают и нашумевшие лавочки в форме надгробий
[11:05]Вакцина "Спутник V": В Госдуме выдвигают на Нобеля, но эксперты задают вопросы

Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Фото: depositphotos
Настаивайте на своем! Рецепты традиционных наливок, греющие душу и тело
Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
Фото: Global Look Press
Неунылая пора: 5 способов не поддаваться осенней хандре
Фото: Global Look Press
Наркотики у полицейского и бедствующие узбеки: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Осень – не время для хандры! Три оригинальных рецепта блюд, напоминающих о лете
Фото: Global Look Press
Полеты из Перми в Барселону и парковка в Нижнем Новгороде: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Контрразведка США обвинила Россию, Иран и КНР в покушении на их вакцину от COVID

Здоровье и дом - Здоровье
14:45, 09 октября 2020

Контрразведка США обвинила Россию, Иран и КНР в покушении на их вакцину от COVID

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия совместно с Ираном и Китаем мешают американским исследователям в изобретении вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в интервью на телекомпании Hearst.

«В основном Китай и Иран находились <...> в конкурентной борьбе за производство вакцины. Россия публично заявила, что у нее есть вакцина», — заявил Эванина (цитата по «Новой газете»).

Также шпионы упомянутых стран, по словам руководителя контрразведки, пытаются украсть препарат от коронавируса, разработанный американскими фармакологами, пишет «Газета.ru».

Летом ФБР сообщали о попытках взлома компьютерных систем, занятых в разработке вакцины от коронавируса. Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявлял, что такие заявления со стороны официальных ведомств — «типичное коронабесие».

Теги: #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:

Станислав Садальский // фото: Global Look Press

Здоровье

"8 тысяч – это капец!": Садальский решил сдать тест на ковид и обалдел от цены
Нет изображения

Здоровье

Контрразведка США обвинила Россию, Иран и КНР в покушении на их вакцину от COVID
Нет изображения

Здоровье

В России установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Политика
Мишустин заменит Путина на посту президента? Транзит власти в России и причем здесь Карабах
"Вы все еще сомневаетесь в заказчике?": Навальный задал неудобные вопросы о своем отравлении
Валерий Соловей: Путину плевать на последствия нового локдауна – он знает, что уходит
Дмитрий Гудков: При живом Немцове всё в России было бы иначе
Общество
"Не хотят платить компенсации": Соловей объяснил, почему Путин не объявляет карантин
Денис Проценко рассказал, как врачи относятся к всплеску заболеваемости коронавирусом в России
Пахнет штрафами: зачем Собянину номера машин и телефонов переведенных на удаленку
"Дело Ефремова опять превращают в цирк": эксперт раскритиковал новых адвокатов актера
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В Архангельске порадовали подрастающее поколение – отгрохали на базе местной «Юнармии» тематическую детскую площадку под названием «Силовичок». На входе там встречают нарисованные полицейский-карапуз и малолетний «вежливый человечек» с «калашом» в руках. Какие патриоты, такие и детские площадки

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Фамилия Навального красноречива: да, он наваливается на противника, но еще интенсивней наваливают на него. Наваливают компромат, клевету, оскорбления, и, даже отсутствуя в реальном российском пространстве, публичного пространства Навальный не покидает. И обыватель начинает соображать: ежели его так мочат – стало быть, за ним сила?

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В мировой политике случилось нечто ужасное. COVID-19 заболел сам лидер единственной сверхдержавы – 45-й президент США Дональд Трамп. Причем случилось это почти ровно за месяц до судьбоносных выборов американского вождя, намеченных на 3 ноября нынешнего, вполне себе безумного и беспощадного 2020 года

Культура и ТВ
"Ни черта не получится!": Кортнев высмеял идею Думы запретить детям слушать рэп
"Выключаю телевизор": Яна Поплавская резко высказалась по поводу карантина
"Пролысины в зале расстраивают": Збруев опечален полупустым "Ленкомом"
Стало известно, как называют Михаила Ефремова в СИЗО
Шоу-бизнес
Татьяна Овсиенко высказалась о своем алкоголизме и побоях мужа
Возлюбленная Данко: бывшая сожительница выкачивает из него деньги с помощью дочерей
"Это грязно и глупо": Толстоганова призвала ввести наказание за супружескую измену
Сергей Соседов: Для Аллы отношения с Максом – ложь!

Здоровье
"8 тысяч – это капец!": Садальский решил сдать тест на ковид и обалдел от цены
Желание постоянно слушать грустную музыку оказалось признаком депрессии
Мутации коронавируса не помешают разработке вакцин
Для защиты от депрессии требуется крепкий иммунитет
Туризм
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
фото: Global Look Press, коллаж: Sobesednik.ru
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
Фото: скриншот YouTube
Романтик и юный подрывник: химия богатства Михаила Ходорковского
Юрий Дмитриев // Фото: YouTube, видео в статье: Павел Зубов
Быков – Дмитриеву: Прошу, доживите до момента, когда ваших убийц назовут по именам

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Виктор Добронравов:
Не расстроюсь, если дочки не станут актрисами
Ольга Журавлева // фото в статье: соцсети, личный архив
"Свободу ощущали особенно остро":
Ольга Журавлева – о работе на "Эхе" в 90-е
Фото: личный архив Гасана Гусейнова
Гасан Гусейнов:
Власть в России оккультна. Это видно, когда они боятся называть Навального
Исполнитель главной роли Александр Петров и режиссер Илья Учитель // фото в статье: киностудия «Рок»
Режиссер Илья Учитель:
Стрельцов не виноват, его оговорили
Фото в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи"/скриншоты с YouTube
Долин о "Дорогих товарищах":
Кончаловский снял самый жгуче современный фильм года
Димаш и Игорь Крутой // фото: Global Look Press
"Есть линии, за которые нельзя заходить": Игорь Крутой впервые прокомментировал "разрыв" с Димашем 
Фото из Инстаграмма блогера
"Ослабла и реву": ковидное сердце Иды Галич разрывается от горя
фото из Instagram певицы
"Жуткий оскал!": Бабкину жестко высмеяли за лошадиное фото на обложке новой книги
Global Look Press
Не все так просто: экстрасенс раскрыла удивительные подробности скандала Королевой и Тарзана
Фото в статье: Instagram Николь Кидман
"Фатальная привлекательность": 53-летняя Николь Кидман в прозрачном платье свела поклонников с ума
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
Фото: Global Look Press
Рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга сражаются за экологию
Фото: соцсети
Футболистам разрешили сарафаны: Сыктывкар возрождает саамский спорт
Фото Владимира Калинина
Монологи о шансоне. Часть 8: Евгений Григорьев: Евгений Григорьев
^