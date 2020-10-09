Контрразведка США обвинила Россию, Иран и КНР в покушении на их вакцину от COVID

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия совместно с Ираном и Китаем мешают американским исследователям в изобретении вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в интервью на телекомпании Hearst.

«В основном Китай и Иран находились <...> в конкурентной борьбе за производство вакцины. Россия публично заявила, что у нее есть вакцина», — заявил Эванина (цитата по «Новой газете»).

Также шпионы упомянутых стран, по словам руководителя контрразведки, пытаются украсть препарат от коронавируса, разработанный американскими фармакологами, пишет «Газета.ru».

Летом ФБР сообщали о попытках взлома компьютерных систем, занятых в разработке вакцины от коронавируса. Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявлял, что такие заявления со стороны официальных ведомств — «типичное коронабесие».