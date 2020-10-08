Желание постоянно слушать грустную музыку оказалось признаком депрессии

Находящиеся в состоянии депрессии люди слушают печальную музыку, как установили ученые.

Вряд ли выводы этого исследования кого-то удивят. Однако изучение потребления музыки через потоковые платформы показало, что подверженные риску депрессии люди чаще слушают грустную музыку. Было также обнаружено, что такие люди предпочитают неопсиходелический поп/рок и инди-музыку. Исследование индийских ученых из Международного института информационных технологий в Хайдарабаде показало, что люди используют многократное прослушивание грустной музыки в качестве механизма выживания.

Авторы исследования были убеждены, что прослушивание музыки это не пассивное занятие, а то, что является «зеркалом души». Отталкиваясь от этого, они и попытались определить слушателей музыки с депрессивными эмоциями на основе их историй прослушивания. Неспособность перестать постоянно слушать грустную музыку и использовать ее как инструмент для избегания реальности, нежели чем механизм преодоления, означает «застревание» человека в своей депрессии.

Ученые назвали это неадаптивным использованием музыки. Он может быть полезным способом отражения отрицательных эмоций и состояний. Хотя постоянное пребывание в такой стадии является индикатором психического заболевания.