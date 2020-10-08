Трамп пообещал американцам лекарство из антител и обвинил Китай в эпидемии

Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге сообщение, где заявил, что пациенты с ковидом должны быть обеспечены бесплатными лекарствами.

Напомним, Дональд Трамп заразился коронавирусом вместе с с супругой Меланией Трамп. Известно, что президента лечили препаратом Regeneron из смеси двух антител, которые по фармакологической задумке должны усиливать ответ иммунитета на заражение коронавирусом.

«Я хочу, чтобы у каждого было такое же лечение, как у вашего президента», — заявил Трамп.

Далее последовал ряд реплик в сторону Китая. «Не ваша вина, что это случилось, — сказал Трамп, обращаясь к американцам (цитата по «Новой газете»), — это вина Китая, и Китай заплатит высокую цену за то, что он сделал с этой страной, за то, что сделал со всем миром».