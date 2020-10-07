В ЯНАО на полгода посадили пациента, сбежавшего из стационара с ковидом

В Ямало-Ненецком автономном округе жителя города Лабытнанги приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за побег из стационара при подтвержденном положительном тесте на коронавирус. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Сообщается, что разбирательство велось по побегу из Лабытнангской городской больницы в мае текущего года. Не уточняется, какое наказание было назначено второму фигуранту дела.

Двое мужчин спрыгнули со второго этажа инфекционного отделения. При этом они не имели средств индивидуальной защиты. В связи с этим на них было заведено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности угрозу массового заболевания людей.