У Порошенко не могут взять кровь на анализ. Его состояние ухудшилось

Марина Порошенко сообщила об ухудшении состоянии экс-президента Украины Петра Порошенко. Накануне был госпитализирован в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция.

«У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она очень густая. И даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь», — цитирует Марину Порошенко «РИА Новости».

Вместе с Петром Порошенко была госпитализирована и его дочь, у которой тоже положительный тест на коронавирус. Однако, по словам матери, ее болезнь протекает на порядок легче.