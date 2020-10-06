ФАС пообещал, что вакцина от ковида будет не дороже тысячи рублей

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что российская вакцина от коронавируса по стоимости не будет дороже тысячи рублей.

«Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», — цитирует Артемьева ТАСС. При этом не уточняется, о какой из трех вакцин идет речь.

Также глава ведомства заявил, что далее цена на вакцину будет только снижаться, когда появятся индикаторы для референтных стран.