Для защиты от депрессии требуется крепкий иммунитет

Иммунная система может играть важную роль в защите психического здоровья, как показало исследование.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Immunology, предполагает, что клетки иммунной системы могут играть важную роль в защите психического здоровья, включая предотвращение депрессии. Ученые выяснили, что воспалительный аутоиммунный ответ центральной нервной системы, связанный с нейродегенеративными заболеваниями, такими как рассеянный склероз (РС), также фиксируется в спинномозговой жидкости здоровых людей.

Получены новые доказательства, предполагающие, что тип иммунной клетки гамма-интерферон может играть определенную роль в предотвращении депрессии у здоровых людей. Гамма-интерфероны помогают индуцировать и модулировать различные реакции иммунной системы в организме.

Предыдущие исследования на мышах показали, что депрессивные симптомы могут развиваться при блокировании гамма-интерферонов и Т-клеток. Авторы нынешнего исследования отмечают, что депрессия также является распространенным побочным эффектом у пациентов с рассеянным склерозом, получающих лечение другим типом интерферона. Ученые были удивлены тем, что спинномозговая жидкость здоровых людей тоже содержит гамма-интерфероны. Установлено, что эти иммунные клетки могут не только защищать организм от микробов-захватчиков, но и потенциально сберегать психическое здоровье.