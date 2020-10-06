26 разных видов животных могут быть уязвимы перед COVID-19

Целых 26 видов животных, которые регулярно контактируют с людьми, могут быть уязвимы для SARS-CoV-2 — того самого вируса, который вызывает COVID-19, как сообщается в исследовании. Его авторы установили, что множество птиц, рыб и рептилий, по-видимому, не подвержены риску заражения, но большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы.

Ученые предсказывают возможные заражения у домашних кошек, собак, норок, львов и тигров (все эти животные имели зарегистрированные случаи заболеваний), а также хорьков и макак, которые были заражены в лабораторных исследованиях. Об этом пишут в журнале Scientific Reports. Все эти животные могут подвергаться риску вспышек, опасных для исчезающих видов. Вспышки среди домашнего скота могут нанести ущерб фермерам. Животные могут также выступать в качестве резервуаров вируса с возможностью повторного заражения людей позже, как это наблюдалось на норковых фермах.

Исследователи изучили, как шипообразный белок из SARS-CoV-2 взаимодействует с основным клеточным рецептором вируса у людей, называемым ангиотензинпревращающим ферментом-2 (ACE2). В центре внимания было получение ответа на вопрос о том, будут ли мутации в белке ACE2 у 215 различных животных снижать стабильность связывающего комплекса между вирусным белком и белком-хозяином.