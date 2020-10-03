Больницы и полиция начнут совместно работать с потерявшими память

Кабинет министров одобрил проект закона, определяющего порядок работы с пациентами, которые не могут назвать свои данные, пишет «Парламентская газета».

Речь идет о тех, кто попадает в медучреждение, но по возрастным или иным причинам не может рассказать о себе ничего, что могло бы определить социальную принадлежность человека. О людях с деменцией и потерей памяти врачи должны будут сообщать в полицию. Службы будут вести единый список потерянных пациентов.

Поправки будут касаться закона о соблюдении врачебной тайны и закона об обязанности медицинских организаций. В ближайшее время документ направят на рассмотрение в Государственную думу.