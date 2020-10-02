Создан уникальный датчик, распознающий COVID-19 за 10 минут

Ученые разработали новый тип теста на COVID-19, который позволяет получить сразу несколько видов данных за счет использования недорогого датчика для анализа небольших объемов слюны или крови менее чем за 10 минут. Его компактность и простота, а также оперативность позволяют диагностировать новый коронавирус в домашних условиях. Исследователи из Калифорнийского технологического института в США ранее разработали беспроводные датчики из графена — пластинчатой формы углерода — которые могут отслеживать такие состояния, как подагра, обнаруживая низкие уровни определенных соединений в крови, слюне или поте.

В этих датчиках, описанных в журнале Matter, используется протравленный лазером пластиковый лист, создающий трехмерную структуру графена с крошечными порами, достаточно чувствительными для обнаружения с высокой точностью соединений, которые присутствуют только в очень малых количествах. Согласно исследованию, графеновые структуры связаны с антителами — молекулами иммунной системы, чувствительными к специфическим белкам вроде тех, что находятся на поверхности нового коронавируса SARS-CoV-2.

Новая версия датчика, получившая название SARS-CoV-2 RapidPlex, содержит антитела и белки, которые позволяют ему обнаруживать присутствие нового коронавируса, созданные организмом для борьбы с патогеном антитела и химические маркеры воспаления, указывающие на тяжесть инфекции COVID-19. Это единственная платформа, предоставляющая информацию об инфекции в трех типах данных с помощью одного датчика.