Для развития сострадания нужно чаще играть в куклы

Команда исследователей из Кардиффского университета впервые использовала неврологию, чтобы изучить влияние игр в куклы на детей. В ходе 18-месячного исследования команда наблюдала за мозговой активностью 33 детей в возрасте от четырех до восьми лет, когда они играли в куклы.

Ученые обнаружили, что игры активируют часть мозга, которая позволяет детям развивать навыки сочувствия и обработки социальной информации, даже если малыши играют в одиночестве. При этом ученые наблюдали гораздо меньшую активацию этой части, когда дети играли с планшетными компьютерами самостоятельно. Результаты исследования опубликованы сегодня в журнале Frontiers in Human Neuroscience .

В исследовании его авторы отмечали активность задней верхней височной борозды мозга, а это показывает, что игра в куклы помогает детям отрепетировать некоторые социальные навыки, которые потребуются им в дальнейшей жизни. Поскольку ранее в ходе экспериментов на всех континентах было показано, что данная область мозга играет аналогичную роль в поддержке эмпатии и социальных контактов, новые результаты, вероятно, не зависят от страны и могут распространяться на всех детей.