Пандемия вызвала всплеск женского алкоголизма

Новое исследование показывает, что женщины при пандемии на 41% чаще злоупотребляют алкоголем, теперь уже на уровне от четырех порций за один раз. Эксперты в области здравоохранения полагают, что такие дозы можно считать запоем. В целом, частота употребления алкоголя в любых дозах выросла на 14% во время пандемии среди взрослых людей старше 30 лет, и на 17% среди женщин, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Стресс, изоляция и отсутствие нормального распорядка играют печальную роль в этом увлечении женщин алкоголем, особенно если раньше они уже боролись со злоупотреблением спиртными напитками. Социальная изоляция и финансовые проблемы могут спровоцировать рецидив.

Впрочем, алкоголь доступен для большинства людей, и если кому-то уже не нужно ходить на работу из-за карантина, он может считать для себя абсолютно нормальным выпить пару доз в течение дня. Нужно спросить себя в этой ситуации, а стали бы вы так выпивать, если бы пандемии не было. Если ответ отрицательный, нужно обращаться за помощью, чтобы покончить с зависимостью.