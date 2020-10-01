На борьбу с COVID-19 придет искусственный интеллект

Искусственный интеллект может обнаруживать COVID-19 в легких, став чем-то вроде виртуального врача.

Исследователи из Университета Центральной Флориды в США продемонстрировали, что алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) можно обучить распознавать COVID-19 при компьютерной томографии (КТ) с точностью до 90%. Кроме того, он правильно определяет положительные случаи с точностью в 84% и отрицательные на уровне 93%. Опубликованное в Nature Communications исследование показывает, что новый метод также поможет преодолеть некоторые проблемы современной диагностики коронавируса.

По словам исследователей, КТ дает более глубокое представление о диагностике и прогрессировании COVID-19, по сравнению с часто используемыми тестами с полимеразной цепной реакцией с обратной транскрипцией или ОТ-ПЦР. Эти тесты имеют высокий уровень ложноотрицательных результатов, задержки в обработке и другие проблемы.

Еще одним преимуществом КТ является возможность обнаруживать COVID-19 у людей без симптомов, при ранних симптомах, в разгар болезни и после исчезновения всех ее признаков. Однако КТ не всегда рекомендуется в качестве диагностического инструмента для COVID-19, поскольку на снимках заболевание часто похоже на пневмонию, связанную с гриппом. По словам исследователей, новый совместно разработанный алгоритм ИИ может решить эту проблему, точно выявляя случаи COVID-19, а также отличая их от гриппа, что станет большим подспорьем для врачей.