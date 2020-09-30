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Вентиляция в офисах повышает риск заражения COVID-19

Здоровье и дом - Здоровье
17:45, 30 сентября 2020
Американские СМИ

Вентиляция в офисах повышает риск заражения COVID-19
Hartmut Schmidt / Global Look Press
Hartmut Schmidt / Global Look Press

Опубликованное в Journal of Fluid Mechanics исследование показало, что системы вентиляции в современных офисных зданиях могут увеличить риск заражения коронавирусом. Исследовательская группа обнаружила, что широко используемые системы «смешанной вентиляции», которые предназначены для поддержания однородных условий во всех частях комнаты, равномерно распределяют переносимые по воздуху загрязнители по всему помещению. Эти загрязнители могут включать аэрозольные частицы, потенциально содержащие вирусы.

Опыты ученых все чаще указывают на то, что вирус распространяется в основном через более крупные капли и более мелкие аэрозольные частицы, которые выбрасываются, когда люди кашляют, чихают, смеются, разговаривают или дышат. Кроме того, имеющиеся в текущий момент данные показывают, что передача вируса внутри помещения гораздо более распространена, чем передача вне помещения, что, вероятно, связано с увеличением времени воздействия и снижением скорости рассеивания капель и частиц.

Исследователи изучали ряд способов выброса воздуха из тела вроде дыхания через нос, речи и смеха, как с масками на лице, так и без них. Анализируя выделяемое тепло, можно было видеть, как вирус перемещается в пространстве в каждом случае. Если человек двигался по комнате, распределение выдыхаемого воздуха заметно отличалось, так как он двигался вслед за ним.

 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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