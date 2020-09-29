Университет Джонса Хопкинса: число погибших от COVID-19 в мире превысило миллион

За весь период пандемии от коронавирусной инфекции во всем мире скончалось свыше миллиона человек.

Согласно подсчетам американского университета Джонса Хопкинса, лидерами по числу летальных исходов являются США (205 тысяч погибших), Бразилия (142 тысячи) и Индия (95 тысяч). Далее следуют Мексика, Великобритания и Италия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 996,3 тысячи погибших.

Россия по числу смертей от коронавируса находится на 12-й строчке. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, по состоянию на 29 сентября в стране зарегистрировано 20 385 летальных случаев.