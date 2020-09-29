Молочные продукты снижают риск рака кишечника

Употребление молочных продуктов может снизить риск рака кишечника, но нет никаких доказательств, что от этой болезни защищают чеснок или лук, рыба, чай или кофе, как говорят исследователи. Для получения результатов, опубликованных в журнале Gut, исследовательская группа Университета Макгилла в Канаде проанализировала соответствующие опубликованные систематические обзоры и метаанализы клинических испытаний и наблюдательных исследований, оценивающих влияние диетических и медицинских факторов на риск рака кишечника.

Лекарственные факторы включали аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как парацетамол и статины. К диетическим факторам относились витамины или добавки (магний, кальций, фолиевая кислота), витамины A, B, C, E, D, ß-каротин и кофе, чай, рыба и жирные кислоты Омега-3, молочные продукты, клетчатка, фрукты и овощи, мясо и алкоголь.

Результаты показали, что аспирин, вероятно, защищает от рака кишечника, снижая его риск на 14–29% при дозах всего лишь 75 мг/день. Использование НПВП на срок до 5 лет было связано со значительным (с 26% до 43%) снижением заболеваемости раком кишечника. Потребление магния в количестве не менее 255 мг/день было связано с уменьшением риска на 23%, прием фолиевой кислоты снижал этот риск на 12-15%. Наконец, употребление молочных продуктов сокращало опасность заболевания на 13-19%.