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Из-за COVID-19 у мужчин падают показатели тестостерона

Здоровье и дом - Здоровье
17:02, 29 сентября 2020
Американские СМИ

Из-за COVID-19 у мужчин падают показатели тестостерона
Andrey Arkusha / Global Look Press
Andrey Arkusha / Global Look Press

Заболевание COVID-19 может ухудшить уровень тестостерона у мужчин, согласно новому исследованию, в котором говорится, что низкий уровень гормона может быть причиной плохого прогноза после положительного теста на новый коронавирус. В опубликованном журналом The Aging Male исследовании отмечается, что по мере снижения исходного уровня тестостерона у мужчин вероятность их попадания в реанимацию значительно возрастает.

По словам ведущего автора исследования, профессора урологии Университета Мерсина Селахиттина Каяна, хотя ранее уже сообщалось, что низкий уровень тестостерона может быть причиной плохого прогноза пациентов с коронавирусом, это первое исследование, показавшее, что COVID-19 сам по себе уменьшает показатели мужского гормона. Ученые считают, что полученные данные могут объяснить, почему прогноз у мужчин с COVID-19 хуже, чем у женщин, и, следовательно, помочь разработать лечение на основе тестостерона.

Мужской гормон связан с иммунной системой органов дыхания, а низкий уровень гормона способен увеличить риск респираторных инфекций. Поэтому лечение тестостероном также имеет и другие преимущества помимо улучшения результатов лечения COVID-19.

 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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Andrey Arkusha / Global Look Press

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