Из-за COVID-19 у мужчин падают показатели тестостерона

Заболевание COVID-19 может ухудшить уровень тестостерона у мужчин, согласно новому исследованию, в котором говорится, что низкий уровень гормона может быть причиной плохого прогноза после положительного теста на новый коронавирус. В опубликованном журналом The Aging Male исследовании отмечается, что по мере снижения исходного уровня тестостерона у мужчин вероятность их попадания в реанимацию значительно возрастает.

По словам ведущего автора исследования, профессора урологии Университета Мерсина Селахиттина Каяна, хотя ранее уже сообщалось, что низкий уровень тестостерона может быть причиной плохого прогноза пациентов с коронавирусом, это первое исследование, показавшее, что COVID-19 сам по себе уменьшает показатели мужского гормона. Ученые считают, что полученные данные могут объяснить, почему прогноз у мужчин с COVID-19 хуже, чем у женщин, и, следовательно, помочь разработать лечение на основе тестостерона.

Мужской гормон связан с иммунной системой органов дыхания, а низкий уровень гормона способен увеличить риск респираторных инфекций. Поэтому лечение тестостероном также имеет и другие преимущества помимо улучшения результатов лечения COVID-19.