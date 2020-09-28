Инфекционист Минздрава сомневается, что пик эпидемии в России не повторится

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов назвал маловероятным вариант, что очередной пик эпидемии коронавируса достигнет майских показателей этого года.

«Сейчас мы имеем ожидаемый подъем заболеваемости в связи с понятными причинами», — цитирует Чуланова ТАСС. По его словам, в начале осеннего сезона начали формироваться новые рабочие и ученические коллективы.

Инфекционист при этом утверждает, что нарастание числа новых случаев заражения будет увеличиваться, поскольку сейчас же начнется традиционный прирост по иным ОРВИ.

Отрицательным моментом в прогнозе Чуланова стало то, что сложно спрогнозировать, насколько длительным будет рост заболеваемости и когда пандемия вновь пойдет на спад.

За минувшие сутки зарегистрировано 2 217 новых случаев заражения коронавирусом в Москве.