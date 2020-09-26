В Союзе педиатров призвали запретить госслужащим критиковать вакцинацию

Академик РАН и председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова выступила с предложением ограничить право госслужащих на негативные высказывания по теме вакцинопрофилактики.

При этом она уточнила, что запрет не должен касаться их как частных лиц, а именно, что запрещено критиковать специфические меры профилактики, используя свои должностные регалии.

«Если человек имеет некое отличное от общего мнение о вакцинации, он может транслировать его, но не может при этом представляться заведующим кафедрой государственного вуза, заведующим отделением какого-то государственного учреждения», — цитирует Намазову-Баранову «Медвестник».

По словам педиатра, в противном случае возникает «конфликт интересов», поскольку вакцинация является частью государственной политики, а внутренние силы не должны дестабилизировать эти процессы.

При этом глава профессиональной организации выступила за полную открытость информации о поствакцинальных осложнениях и указала на то, что некоторые представители врачебного сообщества неправильно используют эту информацию.