В =суде РФ впервые заключенным доказана недоступность медпомощи в системе ФСИН

Заключенному из ИК-16 Мурманской области в поселке Мурмаши Денису Мунину присудили компенсацию в размере пяти тысяч рублей за недоступность медицинской помощи в структуре ФСИН. Об этом пишет «Новая газета».

Заключенному удалось доказать, что его не лечили должным образом от гипертонии и гепатита, из-за чего его здоровье существенно ухудшилось. Для этого суд истребовал у пенитенциарного ведомства медкарту осужденного.

Это судебное решение стало прецедентным. До сих пор заключенным не удавалось самостоятельно доказать, что медицинская помощь в структурах ФСИН оказывается с нарушением стандартов.

Мунин также жаловался на невыносимые условия содержания в тюрьме. Прокурорская проверка подтвердила все жалобы заключенного. Теперь ему назначено обследование. Все медицинские вопросы на месте будет решать УФСИН по Республике Карелии, которой подчинен здравпункт колонии.

Другие заключенные из той же тюрьмы уже подали аналогичные иски.