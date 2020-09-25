У людей с инвалидностью появится сертификат для оплаты реабилитации

Кабинет министров внес в Госдуму на рассмотрение законопроект об электронных сертификатах для людей с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, сообщает «Росбалт».

Сертификат расположится в государственной информационной системе, где будет собран своего рода реестр граждан, имеющих право на компенсацию средств для реабилитации. Так, граждане смогут самостоятельно распорядиться бюджетом, который выделен им государством для улучшения адаптации организма к окружающим условиям.

Речь идет не только о ортопедических и иных вспомогательных средствах для реабилитации и абилитации людей с особенностями здоровья. Также граждане смогут получить необходимые лекарства, медизделия и специализированные продукты питания за счет этого сертификата.