При диабете разрешили голодать всего два дня в неделю

Пилотное исследование предполагает, что питание с минимумом калорий два дня в неделю может стать отличной альтернативой постоянной низкокалорийной диете для людей с диабетом второго типа, которым тяжело так питаться. Хорошо известна действенность такой диеты, но не все люди могут ее выдерживать. Ученые решили проверить, а что если ограничивать прием калорий не семью, а всего лишь двумя днями в неделю, но в течение более длительного периода в 28 недель. За это время 39 участников исследования потеряли в среднем 7,1% своего веса при среднем исходном индексе массы тела (ИМТ) в 35,8 кг/м2.

Остальные 40 участников, которые придерживались непрерывной диеты в 800 ккал/день в течение 8 недель с последующими 4 неделями поэтапного повторного восстановления обычной калорийности, потеряли 9,7% исходной массы тела к 12-й неделе при среднем исходном ИМТ в 36,9 кг/м2. Затем они перешли на порционную средиземноморскую диету и к 28-й неделе снова поправились, так что их итоговая потеря веса по сравнению с исходным показателем была такой же, как и у участников первой группы.

Во время эксперимента участникам исследования была оказана удаленная, но полноценная поддержка со стороны эндокринолога, медсестры, специалиста по физическим упражнениям и психолога. Все это осуществлялось через мобильное приложение. Участники также могли регистрировать свою еду, загружать фотографии, вес, уровень глюкозы в крови и информацию о физической активности, а 51% участвовали в групповом форуме.