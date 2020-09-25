Британцы с подозрением на COVID-19 почти не соблюдают самоизоляцию

Менее 20% британцев строго соблюдают правила самоизоляции, если у них подозревают COVID-19.

В Великобритании, как и во многих других странах мира, людям с подозрением на COVID-19 необходимо в течение не менее двух недель находиться на строгой домашней самоизоляции. Конечно, если их симптомы не ухудшаются и не требуют госпитализации. Но исследование Королевского колледжа Лондона показало, что в Англии этого почти никто не делает.

Его авторы выяснили, что лишь 18,2% британцев остаются на самоизоляции, если у них появляются классические симптомы коронавируса. Только 11,9% при этом проходят через тесты на COVID-19. И это несмотря на то, что в стране предусмотрены штрафы в размере до 10 000 фунтов за нарушение самоизоляции.

Исследователи решили выяснить, почему же люди не соблюдают одно из основополагающих правил борьбы с опасным вирусом. Оказалось, что причины здесь самые разнообразные — от незнания распоряжений правительства до неспособности самостоятельно выявить у себя необходимые симптомы. Менее 50% людей смогли вообще назвать классические признаки коронавируса — кашель, повышение температуры, потерю обоняния и вкуса.