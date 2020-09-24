Женщины чаще страдают от неконтролируемого диабета

Исследование индийской цифровой платформы здравоохранения для управления диабетом BeatO показывает, что женщины, как правило, имеют на 8% более высокий уровень сахара в крови, чем мужчины. Это может быть связано с гендерными ролями в семье, неадекватным доступом к ресурсам и даже с нехваткой времени для заботы о своем здоровье. Примечательно, что у мужчин диабет второго типа чаще диагностируется в более молодом возрасте и при более низком индексе массы тела.

Наиболее значительным фактором риска болезни является ожирение, которое чаще встречается у женщин. Исследование показывает, что женщины (особенно старше 40 лет), как правило, имеют более высокий индекс массы тела. Средний индекс у женщин составляет 27,5, по сравнению с 26 у мужчин. Среди женщин старше 40 лет почти 67% страдают ожирением или лишним весом, тогда как среди мужчин это число составляет 59%. Эксперты в области здравоохранения предполагают, что снижение физической активности и ожирение ускоряют развитие диабета у генетически предрасположенных к нему людей.

Хотя женщины осведомлены о диабете и влиянии питания и образа жизни на здоровье, они прилагают минимальные усилия для лечения заболевания. В текущем исследовании доказано, что женщины склонны игнорировать регулярный мониторинг и контроль над здоровьем. Неконтролируемый диабет сопряжен с риском других осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и невропатию. Хотя оба пола подвержены риску сердечных заболеваний, они в большей степени влияют на здоровье женщин, чем мужчин.