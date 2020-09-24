За 10 лет число умерших от туберкулеза в РФ снизилось в четыре раза

Россия вошла в число семи стран, где радикально улучшилась ситуация с туберкулезом, но эпидемия коронавируса может подкосить положительную статистику, предупредил глава Минздрава Михаил Мурашко во время встречи на Генассамблее ООН.

Так, за последние десять лет число заболевших туберкулезом в России снизилось вдвое, а количество смертей и вовсе сократилось в четыре раза, передает «Медвестник».

Мурашко отметил, что в РФ существенный вклад внесли не только стратегические организационные меры, но и наличие сети специализированных противотуберкулезных организаций, наличие современных средств для ранней диагностики лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

И все же в конце текущего года и в 2021 году ожидается, что показатели по туберкулезу и во всем мире ухудшаться из-за ковида и пережитых карантинных условий. На время ограничительных мер была недоступна плановая медпомощь и отменены профосмотры. В некоторых регионах медорганизации не смогли обеспечить пациентов надомным лечением.