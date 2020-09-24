В 7 регионах пациенты смогут консультироваться о лечении по ОМС через WhatsApp

В поликлиниках семи регионов появятся сервисы «Навигатор для пациента», в которых пациенты смогут получить информацию по основному кругу вопросов, которые чаще всего поступаю в страховые компании, обслуживающие полисы ОМС: на какую бесплатную медицинскую помощь пациент имеет право и другое.

Проект позволяет собирать данные с отзывами пациента о любом приеме врача, а в случае недовольства пациенту предлагается оставить координаты для связи, чтобы в страховой компании, к которой прикреплен человек, непосредственно связались с человеком в случае релевантного запроса.

Разработкой проекта занималась компания «Капитал-МС», которая представила Минздраву его рабочую версию еще 2019 году на Всероссийском конгрессе пациентов. Там же Минздрав предложил внедрять программу в регионах.

Сейчас проект пробно реализуется в Ульяновской области, а до конца года восемь аппаратов с установленным «Навигатором для пациента» поступят в поликлинические отделения Волгограда, Удмуртии, Мордовии, Калининграда, Краснодара и Владимира.

Кроме стационарного пункта обслуживания проект реализует и мобильный цифровой кейс «Виртуальный помощник». Там пациенту доступен примерно тот же арсенал средств, что и в стационарном, но для этого не придется устанавливать отдельное приложение. «Виртуальный помощник» будет доступен на мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, а также в диалоговых окнах «ВКонтакте» и Facebook. Но для этого единожды придется прибыть на стационарный пункт «Навигатора» и отсканировать там QR-код.

На сегодня «Навигатор для пациента» обработал цифровым способом порядка 30 тысяч запросов к страховым компаниям от пациентов.