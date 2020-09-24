Люди отказываются от масок из-за проблем с дыханием

Проблемы с дыханием — основная причина отказа от ношения медицинских масок в публичных местах, как показало исследование в Индии. 50% указали эту причину главной, а за ней следуют дискомфорт и неудобство (44%). Около 45% также полагают, что до тех пор, пока сохраняется социальное дистанцирование, маски не требуются. Сегодня по статистике только 44% индийцев носят маски, в то время как уровень осведомленности о них находится на показателе в 90%.

Опрос также показал, что молодые люди в возрастной группе 26-35 лет считают социальное дистанцирование достаточной профилактической мерой. Они не убеждены в способности масок контролировать распространение вируса. Соблюдение правил ношения масок было самым высоким среди лиц в возрастной группе 36-55 лет. Только 28% курьеров используют маски при доставке продуктов на дом.

Результаты также показывают, что 90% респондентов знакомы со всеми правилами, озвученными правительством Индии и другими организациями по защите от COVID-19. Однако, что касается общей практики, соблюдение требований является слабым, особенно среди низших социальных слоев. Интересно, что только около 44% полностью следуют требованиям с точки зрения правильного ношения медицинских масок во всех соответствующих ситуациях.