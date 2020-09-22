ВОЗ рассказала о резком росте недельных показателей по заболеваемости COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об активизации процесса распространения коронавируса в мире.

По данным ВОЗ, за прошлую неделю по всей планете было выявлено почти 2 млн новых случаев COVID-19, что на 6% превышает цифры, зафиксированные неделю назад.

«Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии», – констатируют специалисты. При этом они отмечают, что летальных исходов регистрируется меньше.

Согласно подсчетам института Хопкинса, во всем мире с начала пандемии выявлено свыше 31 млн случаев коронавируса. Наибольшее число зараженных приходится на США (почти 7 млн), Индию (свыше 5,5 млн) и Бразилию (более 4,5 млн). Россия по числу заболевших (около 1,1 млн) находится на четвертом месте, за ней идут Колумбия (примерно 770 тысяч) и Перу (почти 769 тысяч).