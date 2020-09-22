Для защиты от диабета рекомендуются горячие ванны

Регулярные горячие ванны могут снизить уровень сахара в крови и уменьшить риск диабета.

Японские исследователи обнаружили, что регулярное воздействие тепла через горячую ванну положительно влияет на факторы риска диабета второго типа, включая гликированный гемоглобин (HbA1c) — меру контроля уровня сахара в крови. Новое исследование будет представлено на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в этом году.

Его авторы получили информацию с помощью анкет 1 297 пациентов с диабетом второго типа, которые регулярно посещали амбулаторное отделение больницы Конодаи с октября 2018 года по март 2019 года. Ученые изучили связь частоты купания с антропометрическими измерениями и показателями крови. Пациенты были разделены на три группы в зависимости от частоты купаний.

Было установлено, что средняя частота купания составляла 4,2 раза в неделю, а средняя продолжительность — 16 минут. Снижение массы тела, индекса массы тела (ИМТ), окружности талии, диастолического артериального давления и гликированного гемоглобина были связаны с увеличением частоты ванн. Результаты показывают, что ежедневное воздействие тепла во время купания в гидромассажной ванне благотворно влияет на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом второго типа.