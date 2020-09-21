Опасность диабета вырастает из-за одиночества

Исследование показало, что одиночество связано с повышенным риском диабета.

У одиноких людей более высокий риск заболеть диабетом второго типа, независимо от других факторов риска, таких как курение, употребление алкоголя и вес. К такому выводу пришли ученые из Великобритании на основе наблюдений за пожилыми людьми. Отметим, что почти половина людей в Соединенных Штатах иногда или всегда чувствуют себя одинокими, как недавно было установлено.

Как ни странно, одиночество еще более распространено среди молодых — это чувство испытывают почти 80% представителей поколения Z и более 70% миллениалов. Некоторые винят в этом расцвет технологий, поскольку социальные сети и другие формы онлайн-общения все чаще заменяют подлинное человеческое общение.

Помимо негативного эмоционального воздействия чувства изоляции, одиночество также представляет собой серьезный риск для физического здоровья. Исследования связывали одиночество с ишемической болезнью сердца и обнаруживали, что нехватка общения может быть большей угрозой для здоровья, чем ожирение. К сожалению, эту проблему не так легко исправить, хотя на планете и живет так много людей, желающих общаться друг с другом.