Дорогие лекарства смогут включить в список ЖНВЛП по конкретным медпоказаниям

Федеральная антимонопольная служба совместно с Минздравом готовят поправки к правилам формирования списка ЖНВЛП. Об этом пишет Агентство социальной информации.

Так, по словам заместителя руководителя ФАС Тимофея Нижегородцева, новые условия позволяют включать в список жизненно необходимых и те лекарства, которые имеют очень высокую цену. Но также там будет прописано правило, которое допускает закупку только по конкретным показаниям.

«То есть, если включен препарат по показаниям, то по этим показаниям он и будет закупаться. Такой подход расширит возможности доступа пациентов к инновационным препаратам», — пояснил Нижегородцев.

Сейчас все закупки производятся по Международному непатентованному наименованию и могут закупаться без конкретных показаний.

Напомним, препараты, попадающие в перечень ЖНВЛП, приобретают особый статус в федеральном здравоохранении: цены на них более жестко регулируются государством.

Ранее Sobesednik.ru писал о стартне разработки механизма, который позволил бы осуществлять закупку препаратов для лечения редких заболеваний у детей за счет дополнительного налога для богатых сверх пяти миллионов их доходов.

Также сообщалось о снижении финансирования лечения 14 высокозатратных нозологии на 2021-2023 годы.