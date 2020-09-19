Инфекционист: в России будет подъем заболеваемости, а не вторая волна ковида

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что в России, вероятнее всего, в скором времени будет сезонный прирост заболевания коронавирусом.

Он связал это с возвращением учеников и студентов к занятиям и возврату граждан из отпусков. Люди начинают теснее контактировать друг с другом в осеннем сезоне, и ситуация с приростом по респираторным заболеванием будет нормальным явлением.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны», — цитирует Чуланова ТАСС.

За минувшие сутки в России зафиксировано 6 065 новых случаев заражения ковидом, из которых 825 — в Москве.