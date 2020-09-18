Страшные сны говорят о риске болезней сердца

Частые кошмары среди ветеранов связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже с учетом последствий посттравматического стрессового расстройства. Об этом сообщается в журнале Sleep. Кошмары среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут иметь связь с общими психологическими факторами дистресса, инфарктами и инвазивным лечением сердечно-сосудистых заболеваний или с необъяснимым механизмом, посредством которого у страдающих кошмарами людей впоследствии развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

По мнению некоторых ученых, страшный сон — нарушение баланса коронарного миокарда. Документально подтверждено, что он основан на аналогичном механизме эмоций и может вызывать приступ стенокардии и даже острые коронарные синдромы у кардиологических пациентов. На сегодняшний день связь между посттравматическим стрессовым расстройством, сном и сердечно-сосудистыми заболеваниями хорошо известна, но лишь несколько исследований изучали неблагоприятные для здоровья корреляты кошмаров.

И вот теперь американские ученые обнаружили, что частые кошмары среди ветеранов связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями даже с учетом эффекта посттравматического стрессового расстройства. Необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить механизмы, объясняющие эти ассоциации, и определить, приводит ли уменьшение частоты и тяжести кошмаров к улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.