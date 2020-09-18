Сайты с рекламой препаратов от ковида будут блокировать по указке Росздравнадзора

Росздравнадзор подготовил документ с семью критериями для оценки легальности контента на сайтах, продающих лекарственные средства и биодобавки. Об этом со ссылкой на документ пишет «Российская газета».

Согласно установленным нормам, под блокировку могут попасть не только сайты, рекламирующие продажу незарегистрированных в России медикаментов, но и ресурсы, где создается положительный образ продавцов подобного товара.

Под блокировку будут попадать платформы, где размещена информация о возможности купить нелегальным способом психотропные, наркотические и иные рецептурные лекарства. То же самое касается сайтов с продажей лекарств, в которых доля спирта превышает 25%.

Особенно злободневной проблемой стали ресурсы, где предлагаются различные средства от и для профилактики коронавируса. Их теперь тоже можно будет блокировать в кротчайшие сроки, чтоб как можно меньше мошенников успели нажиться на тревожных гражданах.

Новые правила приняты для того, чтобы зачистить цифровые площадки торговли препаратами медицинского назначения от недобросовестных торговцев, которые в том числе используют идентичные интерфейсы ведомственных организаций, чтобы продвигать свои услуги.