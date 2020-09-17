Загрязнения воздуха приближают опасность развития аритмии

Грязный воздух может повысить риск инсульта у людей с артериальной фибрилляцией, как показали наблюдения.

Люди с одним из наиболее распространенных типов болезней сердца — фибрилляцией предсердий (аритмия), — которые живут в городах с более высоким уровнем загрязнений, имеют в 1,2 раза более высокий риск инсульта, чем их сверстники, которые живут в условиях с меньшим уровнем загрязнений. В рамках исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, ученые с 2007 года наблюдали за более чем 31 000 людей с фибрилляцией предсердий, проживающих в округе Аллегейни.

Ученые Университета Питтсбурга оценили воздействие загрязнений с помощью геокодирования, а затем определили годовое воздействие выбросов. Используя мониторы загрязнений воздуха размером с чемодан, установленные на телефонных столбах, команда смогла измерить точные уровни загрязнений мелкими дисперсными частицами. Исследователи обнаружили, что риск инсульта постоянно увеличивается с ростом воздействия загрязненного воздуха.

В исследовании отмечается, что люди с фибрилляцией предсердий и без того в 5 раз больше подвержены риску инсульта, поэтому дополнительный риск, связанный с загрязнением воздуха, вызывает особую озабоченность. Результаты исследования углубляют понимание того, как воздух влияет на здоровье населения.