Очки дают дополнительную защиту от COVID-19

Небольшое, но важное исследование, проведенное в Китае, показало, что люди в очках могут иметь более низкий риск заражения COVID-19, поскольку вирус способен проникать в организм через глаза. Исследование с участием 276 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в китайском Суйчжоу, продемонстрировало, что доля пациентов в очках, была ниже, чем процент обычного населения (5,8% против 31,5%).

«Мы выдвинули гипотезу о том, что очки предотвращают прикосновения к глазам или препятствуют этому, тем самым предотвращая передачу вируса из рук в глаза», — пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале JAMA Ophthalmology. Наблюдения ранее показывали, что обычные люди непроизвольно касаются глаз примерно 10 раз в час.

Глазам обычно не хватает защиты, и на их поверхности было обнаружено большое количество рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), через которые SARS-CoV-2 может проникать в организм человека. Вирус может также переноситься на слизистую оболочку носа и носоглотки через непрерывное орошение слезного протока, вызывая респираторную инфекцию. Согласно имеющейся статистике, от 1% до 12% пациентов с COVID-19 имеют глазные заболевания. Новый коронавирус был выявлен в слезах или конъюнктивальных мешочках пациентов с COVID-19, а некоторые офтальмологи, как сообщалось, заболели после оказания помощи пациентам.