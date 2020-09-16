Опубликованы ограничения для тех, кто будет прививаться вакциной "Спутник V"

Согласно протоколу клинических исследований российской вакцины центра имени Гамалеи «Спутник V», мужчинам запрещено в течение исследования становиться донорами спермы, а женщинам — донорами яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации.

Женщинам также советуют не беременеть на период вакцинации и не кормить ребенка грудью в этот период. В случае, если у женщины-добровольца обнаружится беременность, ее отстранят от вакцинации и возьмут под наблюдение, пишет «РИА Новости».

Вместе с тем указывается и на ограничения для тех, кто имеет вредные привычки. Курильщикам рекомендовано на период вакцинации курить не более десяти сигарет в день. Алкоголь нужно отменить за три дня до вакцинации, а в ходе исследования не злоупотреблять горячительными напитками.

Все участники исследования российской вакцины обязаны будут вести дневник здоровья, который необходимо будет заполнить не менее 15 раз.