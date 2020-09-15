Руководители медорганизаций урезали врачам иные начисления из-за ковидных выплат

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ) удалил со своего сайта доклад с критикой правоприменительной практики при начислении стимулирующих выплат медсотрудникам, сопровождавших пациентов с коронавирусом. Об этом пишет портал «Медвестник», чей корреспондент успела ознакомиться с документом.

Так, согласно отчету ЦНИИОИЗ под редакцией академика РАн Владимира Стародубова, средняя зарплата в российском здравоохранении выросла на 10%. При этом в федеральных организациях девяти субъектов наоборот было зафиксировано снижение доходов у медиков.

Часто руководители медорганизаций снимали все осуществлявшиеся ранее выплаты за счет средств ОМС и платных услуг, оставляя только федеральные и региональные выплаты за работу в красных зонах ковидных отделений. В связи с этим обещанные 280% и 300% зарплаты за работу в тяжелых условиях для врачей остались на бумаге.

Также в докладе отмечалось недовольство сотрудников неисполнением обещания об исчислении трудового стажа в случаях работы в ковидных стационарах. Изначально обещалось, что день работы с коронавирусными пациентами будет засчитываться в стаж за три дня. В итоге этот эквивалент рассчитали как один день за два.

Эксперты полагают, что, если в ближайшее время на федеральном уровне не будут предприняты меры поддержки, в конце года ситуация с зарплатами в здравоохранении может резко ухудшиться.