При ревматоидном артрите риск диабета второго типа снижается

Исследователи утверждают, что ревматоидный артрит снижает риск развития диабета второго типа.

Пациенты с ревматоидным артритом (РА) имеют более низкий уровень заболеваемости диабетом второго типа (СД2) по сравнению с пациентами без РА, с гипертонией, остеоартритом и псориатическим артритом. Такие выводы ученых из Brigham and Women's Hospital и Harvard Medical School недавно были опубликованы в журнале Arthritis Care & Research. Ревматоидный артрит — системное воспалительное состояние, которое в первую очередь затрагивает синовиальные суставы, вызывает широко распространенное внесуставное воспаление и повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также смерти от них.

Предыдущие эпидемиологические исследования дали несогласованные оценки относительного риска взаимосвязи между СД2 при РА и продемонстрировали умеренное увеличение или отсутствие увеличения риска диабета у пациентов с артритом, по сравнению с общей популяцией без РА. Сейчас же ученые оценили риск возникновения СД2 среди пациентов с РА в сравнении с четырьмя разными группами населения: пациенты без РА, артериальная гипертензия, пациенты с остеоартритом и пациенты с псориатическим артритом.

Всего было отобрано 449 327 пациентов с разными патологиями. В течение медианного периода наблюдения в 1,6 года частота СД2 была самой низкой в когорте РА (7,0 на 1 000 человеко-лет) и самой высокой (12,3 на 1 000 человеко-лет) в группе с гипертонией. После корректировки данных оказалось, что РА на 24-35% снижает риск развития СД2, по сравнению с другими четырьмя группами.