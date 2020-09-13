В Ростовской области за девять месяцев выявили 20 беременностей у школьниц

Глава Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила о 20 случаях беременности среди девочек 13-16 лет в регионе. Все они были выявлены в период с 1 января по 1 сентября 2020 года, пишет портал 161.ru.

Отмечается, что девушки не наблюдались у врача, а в стационар зачастую попадали с почечными коликами или аппендицитом. Но предварительные диагнозы не подтверждались, врачи констатировали беременность.

Быковская заявила, что подобные случаи являются следствием недосмотра родителей. Тем более что беременности выявлялись в том числе в период режима самоизоляции, когда школьники должны были находится дома.

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