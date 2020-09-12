В России создан онлайн-сервис психологической самопомощи для онкопациентов

Психолог Мария Решетова сообщила о скором старте работы онлайн-сервиса помощи онкопациентам You Can. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на соцсети специалистки.

Сервис будет содержать три рубрики: психология, питание и йога. В туториал войдут практики для расслабления, самопомощи при тревоге и депрессиях, а также советы по питанию и борьбе с побочными эффектами от химиотерапии. В рубрике о йоге будут представлены короткие видеотренировки.

До того, как пациент получит доступ к материалам сервиса, ему нужно будет заполнить вводную анкету, где для него подберут программу. Разработкой программ занимаются онкопсихолог, хирург-онколог и тренер по йоге.