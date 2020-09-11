В реанимацию можно будет попасть не только родственникам пациентов

Обновленные правила посещения пациентов в реанимации теперь позволяют доступ в палату не только родственникам, но и иным гражданам с согласия пациента. Об этом сообщает Vademecum со ссылкой на приказ министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В случаях, если пациент не может дать самостоятельного согласия, решение о доступе в палату принимает руководитель структурного подразделения клиники, дежурный врач или иное ответственное лицо, назначенное отдельным приказом.

При этом учитываются эпидемиологические нормы и режимы, интересы других лиц и непосредственно состояние больного. Кроме того, посещать палату могут не более двух пациентов единомоментно.

Полный запрет, согласно обновленному документу, налагается на посещение инфекционных боксированных отделений и палат.

Вопрос о доступе близких в реанимацию к пациенту решался еще с 2016 года по поручению президента Владимира Путина.