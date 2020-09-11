Из-за вейпинга подростки хуже переносят коронавирус

Исследование показало, что вейпинг ухудшает реакцию организма подростков на коронавирус.

Поскольку пандемия коронавируса продолжается, врачи все лучше разбираются в том, кто сильней всего страдает от COVID-19. Хотя дети и подростки обычно переносят болезнь в легкой форме или без симптомов, теперь выясняется, что у тех, кто когда-либо курил обычные или электронные сигареты, вероятность заразиться вирусом в 7 раз выше.

Педиатр из Медицинского колледжа Бейлора доктор Линди МакГи говорит, что из-за вейпинга могут произойти повреждения легких. Кроме того, химические вещества в жидкостях для электронных сигарет раздражают легкие и могут мгновенно влиять на сердечно-сосудистую систему, что способно привести к осложнениям, связанным с коронавирусом, независимо от того, насколько молод и здоров пациент.

Ученый полагает, что это одно из объяснений того, почему некоторые подростки чаще заражаются вирусом. При использовании электронных сигарет в воздух выделяются аэрозольные частицы, способные содержать вирус.